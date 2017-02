FMW-Redaktion

Was der Dax derzeit veranstaltet, ist nicht wirklich beeindruckend! Die US-Indizes wie fast jeden Tag mit neuen Allzeithochs, der Dax bleibt mehr oder weniger stehen, mußte gestern sogar einen Rückschlag verkraften mit dem Fall auf die 11720er-Unterstützung. Wenn der Dax die Aufwärts-Dynamik der US-Indizes überhaupt nicht mitmacht, stellt sich die Frage: was passiert mit dem Index, wenn die US-Indizes einmal fallen sollten (okay, das ist natürlich eine absurde Vorstellung..)?

In Asien die Vorgaben gemischt, der Nikkei wieder schwächer, weil Dollar-Yen zurück kommt, Toshiba wird langsam vom schwarzen zu einem weißen Schwan:

Shanghai Composite +0,52% CSI300 +0,55% ChiNext +0,28% Nikkei -0,47%

An der Wall Street singt man derzeit das Lied "so was hat man lange nicht gesehen, so schön, so schön!". Der S&P500 nun erstmals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...