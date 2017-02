Düsseldorf - Zum Jahresstart zog die Inflation in den USA wesentlich stärker an als erwartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So habe das Monatsplus im Januar mit 0,6% doppelt so hoch gelegen wie im Konsens erwartet, wodurch sich die Jahresrate von 2,1% auf 2,5% erhöht habe. Preisdruck sei dabei nicht nur durch die Energiepreise generiert worden. So habe auch die Kernrate um 0,3% gg. Vm. (Konsens: 0,2%) angezogen, gleichbedeutend mit einer Jahresveränderung von 2,3% (Dezember: 2,2%).

Den vollständigen Artikel lesen ...