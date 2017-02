Bonn - Angesichts der stärker als erwartet ausgefallenen US-Inflations- und Einzelhandelsdaten legte die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gestern um 3 Basispunkte auf 2,50% zu, so die Analysten von Postbank Research.Ihr deutsches Pendant habe diesen Anstieg in der Folge in abgeschwächter Form nachvollzogen und sei um einen Basispunkt auf 0,38% gestiegen. Auch fünf- und zweijährige Bundesanleihen hätten mit -0,41% beziehungsweise -0,79% um jeweils einen Basispunkt über ihrem Niveau vom Vortag rentiert. (16.02.2017/alc/a/a)

