Teilerfolg erreicht. Die Schlichtung zwischen Lufthansa und Piloten beim Gehalt war erfolgreich. Das ist nicht billig, bringt aber Sicherheit. Mit einem Mini Future Long auf Lufthansa könnte sich bei steigenden Kursen auf Sicht eine Trend-Chance von 200 Prozent ergeben. Im Update: Henkel.

Ein Sonnenstrahl am Horizont. Nachdem sich die Lufthansa-Stimmung lange Zeit im Nachtflug befand, dämmert der Morgen. Nach vierzehn Streiks haben der Konzern und seine Piloten eine erste Lösung im Tarifstreit erreicht. Am Mittwoch nahmen beide die Empfehlung des Schlichters zum Gehalt der Piloten an. Jedoch werde der Konzern ebenso vierzig neue Flugzeuge nicht mehr mit so bezahlten Piloten besetzen, um die Kosten zu kompensieren. Die Gewerkschaft empfahl ihren Piloten, bei der anstehenden Urabstimmung den Kompromiss anzunehmen. Der Kampf am Himmel um Kunden und Cargo bleibt aber hart. Erst vor kurzem wurde gemeldet, dass die Lufthansa gemessen an den Passagierzahlen in 2016 in Europa nur noch auf Platz zwei hinter dem irischen Low-Cost-Carrier Ryanair liege. Am 16. März legt der oberste Lufthanseat Carsten Spohr nun die Zahlen zum vergangenen Jahr vor. Das wird interessant.

Lufthansa (Tageschart in Euro)

Charttechnisch bildet die Lufthansa-Aktie bereits seit Mitte Oktober letzten Jahres, nachdem sie damals in den einstelligen Bereich gefallen war, eine positive ...

