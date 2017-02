TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien haben am Donnerstag keine einheitliche Tendenz gezeigt. Sie bewegten sich Händlern zufolge im Spannungsfeld positiver US-Vorgaben mit neuen Indexrekorden auf der einen und Gewinnmitnahmen und einem festeren Yen auf der anderen Seite. Nach dem freundlichen Mittwoch sei wieder etwas mehr Vorsicht eingekehrt, hieß es.

Der Nikkei-Index in Tokio gab um 0,5 Prozent nach auf 19.348 Punkte, belastet vom zum Dollar wieder zulegenden Yen. In China legten die Aktienmärkte dagegen etwas zu. Nach dem Fünfmonatshoch vom Vortag fiel der Hang-Seng-Index in Hongkong im frühen Handel zwar kurz ins Minus zurück, setzte aber später seine Aufwärtsbewegung fort.

Für gute Stimmung hätten Pläne der Regulierungsbehörden in China gesorgt, gegen zu viele Zweitplatzierungen von bereits börsennotierten Unternehmen vorgehen zu wollen, hieß es.

Bankenaktien werden favorisiert

Zu den Gewinnern gehörten in der gesamten Region Aktien aus dem Versicherungs- und Bankensektor. Hintergrund ist die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in den USA im März nach zuletzt guten US-Konjunkturdaten und den jüngsten Aussagen von US-Notenbankchefin Janet Yellen. Daten von CME zufolge ist die Wahrscheinlichkeit dafür an den Finanzmärkten von 17,7 auf 26,6 Prozent gestiegen.

Die Banken profitieren als Konjunkturzykliker zum einen von den günstigen Konjunkturperspektiven, zum anderen von in diesem Umfeld anziehenden Renditen, die das traditionelle Bankengeschäft profitabler machen.

In Tokio lag der Banken-Subindex gegen den negativen Trend im Plus, in Sydney legten die Kurse der großen Bankenaktien um bis zu 0,8 Prozent zu.

Toshiba unter Druck

Berichte, wonach Toshiba den Verkauf des Chipgeschäfts verschiebt, drückten den Kurs der Aktie um 3,3 Prozent. Ohne den Verkauf der Sparte noch im laufenden Geschäftsjahr (per Ende März) könnte der Nettowert von Toshiba in negatives Terrain rutschen und die Aktie aus dem Topix in die zweite Reihe abgestuft werden, hieß es. Dann würde die Aktie auch aus Indexfonds herausfallen, die den Topix abbilden.

Eine Kommunikationsmissverständnis ließ den Kurs von ANA Holdings vorübergehend um 7 Prozent einbrechen. Die Mutter der Fluggesellschaft All Nippon Airways hatte eine Mitteilung zu einer "wichtigen geschäftlichen Angelegenheit" angekündigt. Nach den jüngsten Erfahrungen mit schlechten Nachrichten von anderen japanischen Unternehmen - wie etwa den massiven Abschreibungen von Toshiba - befürchteten einige Anleger Schlimmes bis sich dann später herausstellte, dass es bei ANA im April einen Wechsel an der Führungsspitze geben wird. Bis zum Handelsende reduzierte sich das Minus auf 1,3 Prozent.

An den chinesischen Börsen waren Aktien rohstoffnaher Unternehmen gesucht, nachdem die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission signalisiert hatte, dass der heimische Kohlebergbau seine Förderung verringern solle. Baiyin Nonferrous Group und Shenghe Resources stiegen um das Tagesmaximum von 10 Prozent.

Der Dollar profitierte nach seiner Erholung der Vortage von den gestiegenen Zinserhöhungserwartungen zunächst nicht mehr. Er gab zum Yen im Vergleich zum späten US-Handel etwas nach auf 113,70. Im Tageshoch am Mittwoch hatte er schon fast 115 Yen erreicht.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.816,30 +0,12% +2,06% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.347,53 -0,47% +1,22% 07:00 Kospi (Seoul) 2.081,84 -0,10% +2,73% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.229,42 +0,51% +4,05% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.088,11 +0,47% +9,07% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.771,25 -0,29% +5,60% 06:30 Straits-Times (Singapur) 3.091,19 +0,09% +7,30% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.707,58 -0,13% +4,01% 10:00 BSE (Mumbai) 28.282,62 +0,45% +6,22% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0625 +0,3% 1,0591 1,0552 +0,9% EUR/JPY 120,83 -0,2% 121,02 120,81 -1,7% EUR/GBP 0,8511 +0,1% 0,8501 0,8465 -0,1% GBP/USD 1,2485 +0,2% 1,2460 1,2461 +1,2% USD/JPY 113,70 -0,5% 114,26 114,49 -2,7% USD/KRW 1140,38 +0,4% 1135,42 1141,36 -5,5% USD/CNY 6,8590 -0,2% 6,8711 6,8693 -1,2% USD/CNH 6,8475 +0,0% 6,8455 6,8581 -1,8% USD/HKD 7,7600 +0,0% 7,7594 7,7627 +0,1% AUD/USD 0,7708 -0,0% 0,7709 0,7681 +6,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,16 53,11 +0,1% 0,05 -2,7% Brent/ICE 55,86 55,75 +0,2% 0,11 -2,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.235,41 1.233,44 +0,2% +1,97 +7,3% Silber (Spot) 17,99 17,99 -0,0% -0,00 +12,9% Platin (Spot) 1.012,15 1.011,50 +0,1% +0,65 +12,0% Kupfer-Future 2,73 2,74 -0,3% -0,01 +9,0% ===

