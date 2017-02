Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-16 / 09:51 *Leipzig/Aschheim, 16.02.2017 - Das publity Asset Management hat für den 28.410 m² großen "Büropark am Einsteinring in Aschheim" einen weltweit führenden Software- und IT-Spezialisten, die Wirecard AG, als weiteren Mieter für 3.800 m² Bürofläche gewonnen.* Der Vermietungsstand der Büroflächen konnte seit Akquisition des Objektes Anfang 2015 somit bereits auf über 50 % gesteigert werden. 2002 wurde der Büropark am Einsteinring vom bekannten Architekturbüro KSP Jürgen Engel Architekten, München, auf einem 25.487 m² großen Grundstück entworfen und befindet sich in exponierter Lage, unweit der Messe und nur einige Kilometer von der Münchner Innenstadt entfernt. Der Büropark besteht aus drei Gebäudegruppen, mit jeweils zwei L-förmigen Baukörpern, die über eine gemeinsame Tiefgarage mit 493 Parkplätzen verbunden sind. Der Büropark am Einsteinring ist mit seiner eindrucksvollen Architektur ein repräsentativer Standort für Unternehmen auf Expansionskurs. Er liegt in München Dornach und zeichnet sich durch seine besonders verkehrsgünstige Lage und die direkte Nähe zur Messe / City München sowie zum Flughafen München aus. Der Büropark besticht durch seine aufwendig gestaltete Außenanlage sowie die größtmögliche Flexibilität bezüglich der Gestaltung der Räumlichkeiten nach Mieterwunsch. "Seit Übernahme des Asset Managements durch die publity AG sind bereits ca. 8.500 m² durch die publity-Gruppe neu vermietet worden. So konnte in kürzester Zeit eine Wertsteigerung des Objektes erreicht werden", so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG. *Pressekontakt:* *Finanzpresse und Investor Relations:* *edicto GmbH* Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de Über publity Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: publity AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-02-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 545047 2017-02-16

