Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Der Leitindex SMI verpasste damit den erstmaligen Sprung im laufenden Jahr über die 8'500-Punkte-Marke. Hauptschuldige für das Minus des Gesamtmarkts sind die schwergewichtigen Nestlé-Aktien, die nach der Publikation des Jahresergebnisses deutlich nachgeben. Ausserdem liegen von diversen weiteren Unternehmen Zahlen vor.

Grundsätzlich sei die Stimmung am Markt nach wie vor recht gut, heisst es in Händlerkreisen. Die Aussichten auf weitere Zinserhöhungen in den USA, welche wegen der steigenden Inflationszahlen wahrscheinlicher geworden sind, kommen am Aktienmarkt gut an. Sie werden als Indiz für eine robuste Wirtschaftsentwicklung gesehen. Einen weiteren Hinweis auf den Zustand der US-Konjunktur wird am Nachmittag der Philly Fed Index geben, der zu den wichtigsten US-Frühindikatoren zählt.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,10% tiefer bei 8'477,36 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten gibt um 0,05% auf 1'350,37 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,10% auf 9'281,68 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 15 im Minus, 12 im Plus sowie drei unverändert.

Das Verliererfeld wird seit Handelsstart von den Nestlé-Papieren (-1,4%) angeführt, die mit ihrem Gewicht von gut einem Fünftel den SMI allein um rund 25 Punkte nach unten ziehen. ...

