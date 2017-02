Ergebnis verfehlt! Nach vorläufigen Zahlen muss die Deutsche Rohstoff AG ihre Gewinnprognose für das Jahr 2016 mehr als deutlich nach unten korrigieren. Der Konzernjahresüberschuss nach Steuern, der zuletzt auf 8 bis 10 Millionen Euro geschätzt wurde, soll nach derzeitigem Stand sogar noch unter dem Vorjahresergebnis von 0,5 Millionen Euro liegen. Das teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend mit.

Verspätete Bohrungen

Der Grund liege laut Deutsche Rohstoff AG im Wesentlichen in dem später als erwarteten Produktionsbeginn der Bohrungen in den USA im vierten Quartal 2016, der zu einer Verschiebung des entsprechenden Umsatzes in das Jahr 2017 führe.

