FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse ist bei ihrem geplanten Zusammenschluss mit der London Stock Exchange (LSE), der nun in die entscheidende Phase eingetreten ist, weiter zuversichtlich. Wie Börsenchef Carsten Kengeter auf der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag in Frankfurt erläuterte, adressiert der Verkauf von LCH.Clearnet SA die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der EU. "Deshalb sind wir zuversichtlich, was den weiteren Verlauf des Genehmigungsverfahrens anbelangt", sagte Kengeter.

Mit Blick auf die ebenfalls notwendige Freigabe der Fusion durch die Hessische Börsenaufsicht unterstrich der CEO, dass man den Verantwortlichen gut zugehört habe.

Zur Frage des Sitzes der geplanten Holding mit der LSE erklärte Kengeter, dass es zwei Hauptsitze geben werde. Die Hessische Börsenaufsicht werde die Kontrolle über die in Frankfurt ansässigen regulierten Märkte behalten. Sie könne alle ihre Befugnisse gegenüber der Deutschen Börse wirksam geltend machen, unabhängig davon, wo der Rechtssitz der neuen Holding angesiedelt sei, so Kengeter.

