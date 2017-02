Frankfurt - Die zuletzt veröffentlichten US-Daten haben zum Teil positiv überrascht und das Wachstumsszenario bestätigt, berichten die Analysten der Helaba.Da auch die Inflation abseitig der Energiepreise leicht gestiegen sei, würden Erwartungen weiterer Leitzinserhöhungen unterstützt. FED-Chefin Yellen habe bei ihren Anhörungen vor dem US-Kongress die Tür für weitere Schritte offen gehalten und insgesamt den Eindruck hinterlassen, dass es in diesem Jahr mehr als eine Erhöhung geben werde. In den letzten Wochen hätten sich diverse FED-Vertreter für zwei bis drei Schritte ausgesprochen - an den Finanzmärkten aber keine großen Spuren hinterlassen. Yellen hingegen habe die Zinsspekulationen etwas belebt.

