London - Bereits zum dritten Mal in Folge wurde Henderson Global Investors, die weltweit tätige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von EUR 118,3 Milliarden (GBP 101,0 Milliarden, mit Stand 31. Dezember 2016) als eine der Top-Ten Fondsgesellschaften in Deutschland im Fonds-Kompass 2017 des Wirtschaftsmagazins Capital ausgezeichnet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...