Bad Marienberg - Politische Ereignisse wie der Brexit und der Ausgang der US-Wahl haben in der Fondsbranche Spuren hinterlassen, so Capital, G+J Wirtschaftsmedien in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mittelabflüsse und Umschichtungen in andere Asset-Klassen waren die Folge. Von welcher Fondsgesellschaft Kunden attraktive Fonds, einen guten Service und ein erfahrenes Management erwarten können, ermittelt das Wirtschaftsmagazin "Capital" (Ausgabe 3/2017) seit 2003 jedes Jahr zusammen mit dem Fondsanalysehaus Scope Analysis (vormals Feri EuroRating Services) und den Service-Experten von Tetralog Systems. Für den "Capital-Fonds-Kompass" prüfen die Experten Fondsqualität, Management und den Kundenservice der 100 wichtigsten Fondsgesellschaften. Bei den großen Anbietern wird zusätzlich die Produktpalette bewertet. Zehn der 100 getesteten Anbieter erhalten die Bestnote von fünf Sternen.

