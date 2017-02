Versicherte sparen viel Geld, wenn sie auf die kostenpflichtige Sonderleistungen verzichten. Nicht nur das: Individuelle Gesundheitsleistungen halten häufig nicht, was sie versprechen. Manchmal sind sie sogar gefährlich.

Ob Messungen des Augeninnendrucks zur Früherkennung eines grünen Stars, Ultraschall der Eierstöcke zur Krebsfrüherkennung oder der PSA-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs. In der Arztpraxis bekommt inzwischen jeder zweite Patient individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) angeboten, die er aus eigener Tasche bezahlen muss. Der ehemalige Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen Gerd Billen, inzwischen Staatssekretär im Justizministerium, nannte sie einmal durchaus abfällig gemeint "die Haustürgeschäfte" des niedergelassenen Arztes.

Diese Untersuchungen können schon mal leicht 60 oder auch mehrere hundert Euro kosten. Maßgeblich ist die Gebührenordnung für Privatpatienten. Billen hat wohl nicht ganz Unrecht. Glaubt man dem IGeL-Monitor des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbands der Krankenkassen (MDS), dann helfen die Extra-Leistungen vor allem finanziell dem Arzt und reißen unnötig Löcher in die Geldbörse der Patienten.

Doch nicht nur von Kassen und dem MDS, sondern auch in der Ärzteschaft werden viele dieser Angebote kritisch gesehen. Dennoch bieten Ärzte ihren Patienten immer häufiger IGeL an. Jeder dritte Versicherte gab 2015 bei einer Umfrage im Auftrag des Wissenschaftlichen Dienstes der AOK (Wido) an, in den vergangenen zwölf ...

