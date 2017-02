Auf den Ruhetag des DAX am Dienstag, folgte am Mittwoch zunächst eine Handelseröffnung im Plus. Lange konnte der DAX sich nicht im positiven Terrain halten, am Nachmittag sahen wir rote Vorzeichen. Am Ende des Tages reichte es dann aber doch wieder für ein kleines Plus von 0,2 Prozent. Während wir beim Dow Jones ein Rekordhoch nach dem Nächsten sehen, bewegt sich der DAX kaum. Wir fragen nach woran dies liegt, bei Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.