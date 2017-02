Eine solide Variante aus dem SDAX bleibt die Aktie von Takkt - einem Versandhändler für Waren aus dem Bereich Geschäftsausstattung. Für 2016 wird das Unternehmen die Dividende von 0,50 auf 0,55 Euro erhöhen, was im Rahmen der Erwartungen liegt. Die Hauptversammlung findet am 10. Mai 2017 in Ludwigsburg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...