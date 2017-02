Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG: Seidensticker eröffnet Store im Bochumer Ruhr-Park-Center

DGAP-News: Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Expansion Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG: Seidensticker eröffnet Store im Bochumer Ruhr-Park-Center

16.02.2017 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Corporate News 16. Februar 2017

Seidensticker eröffnet Store im Bochumer Ruhr-Park-Center

Bielefeld/Bochum, 16. Februar 2017: Die Seidensticker-Gruppe eröffnet heute einen Seidensticker Marken-Store im Einkaufscentrum Ruhr-Park in Bochum. Der Bielefelder Hemden- und Blusenspezialist investiert damit weiter in den Ausbau der eigenen Läden.

Auf knapp 100 m² erwartet die Kunden eine komplette Auswahl an Seidensticker Hemden und Blusen, ergänzt um Accessoires wie Krawatten, Fliegen oder Einstecktücher. Ein klar strukturiertes, urbanes Loft- Ambiente, das einen Mix aus Tradition und Moderne widerspiegelt, bildet erneut den Rahmen des Store-Konzepts. Hohe Decken und weiß gekalkte Klinkerwände unterstreichen den zeitgemäßen Industrie-Charakter und schaffen die Verbindung zu den eigenen Produktionsstätten. Beleuchtete Logoboards in den Farben der fünf neuen Hemden-Passformen geben schnelle Orientierung und erscheinen im "Look & Feel" der Markenneuausrichtung. Ein auffälliges Rückwandkonzept grenzt den Blusen-Bereich durch eine weichere und leichte Optik bewusst von der HAKA-Präsentation ab und gibt der Damen- Kollektion einen eigenen Raum, um sich in Szene zu setzen.

"Der Ruhr-Park zählt zu den größten und meist frequentierten Shopping Centern Deutschlands. Mit dem neuen Seidensticker-Store stärken wir unsere Marktstellung in der Rhein-Ruhr-Region und bauen unsere Markenpräsenz konsequent aus", so Kevin Ziegler, Head of Distribution and Business Development Seidensticker Shirt. Neben dem neuen Shop in Bochum ist das Unternehmen u.a. mit eigenen Läden in Essen, Neuss und Köln erfolgreich. Insgesamt 44 eigene Stores zählt die Seidensticker-Gruppe aktuell.

Über Seidensticker:

Die Unternehmensgruppe Seidensticker wurde 1919 in Bielefeld gegründet und beschäftigt international ca. 2.600 Mitarbeiter. Neben den Eigenmarken Seidensticker und Jacques Britt hält das Unternehmen auch die Masterlizenz für camel active sowie Lizenzen für u.a. Bogner und Arrow. Insgesamt fertigt die Gruppe ca. 13 Mio. Teile im Jahr. Die Exportrate belief sich auf 43 % im Geschäftsjahr 2015/2016. Das Unternehmen ist zu 100 % im Familienbesitz. Die beiden Gesellschafter Gerd Oliver und Frank Seidensticker führen, gemeinsam mit Dr. Silvia Bentzinger und Martin Friedrich, die Gruppe.

Pressekontakt: Josephin Pleier Herforder Straße 182-194, 33609 Bielefeld, Germany; Tel.: 0521 306220, Fax:

0521 30683220 E-Mail: josephin.pleier@seidensticker.de

16.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

543907 16.02.2017

ISIN DE000A1K0SE5

AXC0104 2017-02-16/11:01