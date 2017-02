FMW-Redakion

Die Stimmung der Dax-Investoren hat sich im Vergleich zur Vorwoche komplett verändert, die Bullen verzeichnen sowohl bei den Institutionellen als auch bei den Privatanlegern einen massiven Zulauf! So steigt das Lager der Bullen bei den Profis um massive 16% auf nun 51%, und dieser Zuwachs geht fast komplett auf Kosten der Neutralen, die 15% auf nun nur noch 16% verlieren, das Lager der Bären dagegen mit -1% auf nun 33% wenig verändert. Es sind also diejenigen, die zuvor an der Seitenlinie standen, ins Bullenlager gewechselt - die Profis schließen sich also dem Trump-Optimismus an und glauben an die große Versprechen des neuen US-Präsidenten!

Bei den Privaten lässt sich Ähnliches beobachten: auch hier steigt der Anteil der Bullen um +12% auf nun 49%, allerdings geht dieser Anstieg, anders als bei den Profis, nicht zu Lasten der Neutralen, sondern der Bären, die -9% auf nun 37% verlieren. Das Lager der Unentschlossenen verliert dagegen bei den Privaten nur -3% auf nun verschwindend geringe 14%.

Alles wieder bullisch! Statue nahe der Wall Street in New York City Foto: Arturo Di Modica; Foto von Andreas Horstmann/Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Joachim Goldberg konstatiert, dass das Dax-Sentiment "den bislang größten Optimismus in diesem Jahr ausweist. Das Bullenlager ist um deutliche 16 Prozentpunkte angestiegen, wobei auffällt, dass sich dieser starke Zuwachs fast ausschließlich ...

