FXStreet - Die kurzfristige Umkehr des Dollars setzt sich am Donnerstag fort, so dass der EUR/USD seine Erholung zur 1,0630 ausbauen kann, nach dem es gestern bei 1,0521 zu einer Bodenbildung kam. Trotz der starken US Daten und der Aussage von Fed Yellen, dass sie bereit ist den Abzug zu betätigen, sind die Investoren nicht bereit den Dollar blond zu kaufen. Die Unsicherheit gegenüber der neuen Regierung ist zu hoch und hinzu kommen noch die regelmäßigen Aussagen durch Präsident Trump, dass der ...

