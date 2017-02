Baierbrunn (ots) - In Deutschland leiden etwa vier Millionen Menschen an einer von mehr als 8000 seltenen Erkrankungen. Um die Diagnosestellung zu erleichtern, entwickeln Ärzte der Universitätsklinik Marburg/Gießen gemeinsam mit dem US-Computerhersteller IBM eine Erweiterung für den Superrechner namens Watson, berichtet das Tablet-Magazin "Apotheken Umschau elixier" (Ausgabe vom 15. Februar 2017). Watson soll lernen, die Patientenakten auszuwerten, die vorliegenden Symptome zu erkennen und schließlich Vorschläge für Diagnosen geben. "Wir gehen die Vorschläge nach und nach durch, eliminieren die unwahrscheinlichen und versuchen die wahrscheinlichen Krankheiten zu bestätigen", erklärt Professor Jürgen Schäfer, Leiter des Zentrums für Seltene Erkrankungen. Den Arzt wird das Programm nicht ersetzen, kann Schäfer beruhigen. Zu sehr dürfe man sich nicht auf den künstlichen Assistenten verlassen.



