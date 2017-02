Um überhöhten Managergehältern Einhalt zu gebieten, setzen immer mehr Seiten auf die Deckelung der steuerlichen Absetzbarkeit - so auch Zypries. Sie widerspricht jedoch auch ihrer eigenen Partei.

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries setzt im Ringen um eine Begrenzung überhöhter Managergehälter auf Beschränkungen bei deren steuerlicher Absetzbarkeit. Dagegen rät sie davon ab, die Entgelthöhe der Manager gesetzlich zu regeln, wie sie der "WirtschaftsWoche" laut Vorabbericht vom Donnerstag sagte. "Die Politik sollte nicht ohne Not in unternehmerische Entscheidungen, in die Kompetenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...