Frankfurt - Im Capital-Fonds-Kompass 2017 hat die Deka erstmals den Gesamtsieg erzielt, so die DekaBank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit konnte die Deka das bereits sehr gute Vorjahresergebnis (Platz 2), noch einmal ausbauen. Auch in der Kategorie Fondsqualität, welche die Hälfte des Gesamturteils ausmacht, steht die Deka an der Spitze der großen deutschen Universalanbieter. Das Ranking wird für Capital erstellt von Scope Analysis (vormals Feri Eurorating Services) und Tetralog Systems. Geprüft wurde die Wertentwicklung über ein, drei und fünf Jahre von 4528 Fonds der 100 wichtigsten Kapitalverwaltungsgesellschaften.

