Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100058682 heruntergeladen

werden -



- Früher agierten Zentralbanken im Hintergrund als traditionelle

Organisationen, zum Schutz der Preisstabilität und zur

Gewährleistung eines reibungslosen Finanzsystems.



- Heute sehen sie sich mit grossen technologischen Innovationen und

hohem Entwicklungstempo an den internationalen Finanzmärkten

konfrontiert. Zentralbanken müssen sich diesen neuen Realitäten

stellen und dringend ihre Organisation umgestalten.



- Weit oben auf der Agenda eines jeden Zentralbankers sollte heute

das Thema digitale Währung stehen.



- Aktuell werden diverse unterschiedliche Technologien und Ansätze

diskutiert, es konnte sich jedoch noch kein Entwurf wirklich

durchsetzen. Die Etablierung von digitalen Währungen parallel zum

Bargeld ist zeitnah zu erwarten.



Vor der Finanzkrise agierten Zentralbanken hinter den Kulissen als

hoch effektive und mächtige unabhängige Institutionen. Sie sorgten

für Preisstabilität und waren das Rückgrat eines reibungslos

funktionierenden, nationalen Finanzsystems. Als Folge der weltweiten

Finanzkrise und der internationalen Staatsschuldenkrise sehen sich

die Zentralbanken in aller Welt zunehmend einem wachsenden

öffentlichen Interesse ausgesetzt und müssen sich den neuen

Realitäten stellen: strengere Regulierung der Finanzmärkte und

Institutionen, wachsende Globalisierung und komplexere

Organisationen, digitale Innovationen und zunehmender Wettbewerb um

Talente. Eine umfassende Analyse dieser Entwicklungen zeichnen die

Roland Berger-Experten in ihrer neuen Studienserie «New realities in

central banking» nach.



Grosse Umwälzungen bei den Zentralbanken



«Die Zukunft der Zentralbanken wird von grossen Transformationen

geprägt sein. Die Notwendigkeit einer umfassenden organisatorischen

Professionalisierung resultiert gerade in den hochentwickelten

Volkswirtschaften nicht zuletzt aus den Sparzwängen der öffentlichen

Hand, den Anforderungen an Transparenz und der aggressiven

Niedrigzinspolitik», sagt Adrian Weber, Senior Partner bei Roland

Berger in Zürich. «Um das globale Finanzsystem pro aktiv erfolgreich

mitgestalten zu können, müssen Zentralbanken ihre Organisation

weiterentwickeln. Nur so sind sie für die grossen Herausforderungen

und Chancen der Zukunft - wie die breit diskutierte Einführung einer

digitalen Währung - gerüstet», erklärt Weber.



Transformation der Organisation notwendig



Es gibt keine Universallösung, da jede Zentralbank historisch

anders aufgestellt ist. Eine erfolgreiche Transformation basiert auf

vier Säulen: Reorganisation, effektive Führung, operative Effizienz

und eine zukunftsorientierte HR Funktion. Die Schaffung von schlanken

und effizienten Strukturen ist dabei eine grundlegende Aufgabe. Die

Führungsspanne muss optimiert werden, um effiziente

Entscheidungsprozesse zu ermöglichen, Support Funktionen sollten

weitestgehend zentralisiert werden. Zudem ist die Auslagerung von

Kern- und Supportfunktionen explizit zu überprüfen. Eine aktive

Steuerung der Kostenbasis ermöglicht weitere Einsparungen, die

anschliessend entsprechend den neuen strategischen Prioritäten

reinvestiert werden können.



«Das Personalwesen inklusive Mitarbeiterentwicklung und

Performance Management spielen bei der Umgestaltung der Organisation

für die Zukunft eine prioritäre Rolle. In Zeiten des "War for talent"

müssen sich die Zentralbanken als potentielle Arbeitergeber von

Top-Talenten gegen andere Zentralbanken und dem privaten Sektor

durchsetzen können. Auch bisher nicht im Fokus stehende neuartige

Mitarbeiterprofile - beispielsweise in der IT - werden zukünftig an

Bedeutung gewinnen. Nur so können wichtige Innovationen, wie zum

Beispiel die Einführung einer digitalen Währung, in der oft

traditionell hierarchisch strukturierten Organisation einer

Zentralbank erfolgreich evaluiert, vorangetrieben und implementiert

werden», fügt Weber an.



Digitale Währungen - Komplementäre Ergänzung zum Bargeld



In zahlreichen Volkswirtschaften diskutieren Zentralbanker das

Thema digitale Währungen. Sie sind das digitale Äquivalent zu Bargeld

und werden analog zu Banknoten und Münzen in einer digitalen

Brieftasche gespeichert. "Gedruckt" oder herausgegeben wird die

Digitalwährung von einer Zentralbank. «Aktuell ist es noch zu früh

auf eine bestimmte Technologie zu setzen, da sich gerade verschiedene

Ansätze gleichzeitig entwickeln. Während gewisse Vertreter auf die

dezentralisierte Blockchain-Technologie setzen, haben sich andere

Anbieter für die Einbindung von digitalen Intermediären entschieden.

Zentralbanken müssen im Einzelfall die Stärken und Schwächen der

jeweiligen Technologien und Technologieentwickler prüfen und -

abgeleitet von einer klaren Strategie - die für sie richtige

Entscheidung treffen. Aktuell fehlt vielen Zentralbanken das nötige

Know-how und die Agilität, um mit der rasanten Geschwindigkeit der

technologischen Entwicklungen umzugehen», kommentiert Adrian Weber.



«Eine digitale Währung kann die Kosten für Banknotendruck,

Münzprägung, die Bargeldaufbewahrung und den -transport deutlich

reduzieren, die finanzielle Integration aufstrebender Märkte

beschleunigen und die Kosten für die Anforderungen von

Kundenidentifizierung (KYC) und Geldwäschebekämpfung verringern»,

sagt Adrian Weber. «Um eine digitale Währung erfolgreich einzuführen,

benötigen die Zentralbanken effektive Organisationsstrukturen,

relevante Fähigkeiten - sowohl intern als auch über ein Netzwerk von

Partnerschaften - einen klare Roadmap, - aber auch die nötige

Flexibilität bei der Umsetzung», fügt Weber an. «Wir sind überzeugt

davon, dass digitale Währungen in Zukunft eine wichtige Rolle spielen

werden. Wir erwarten, dass deren Einführung komplementär zum

bestehenden Bargeld vorangetrieben wird und sehen erste

vielversprechende Pilotprojekte. Daraus leiten wir einen enormen

Handlungsbedarf für Zentralbanken ab, um jetzt Massnahmen zu

ergreifen und diese Entwicklungen aktiv mitzugestalten», fasst Weber

zusammen.



Originaltext: Roland Berger AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100058682

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100058682.rss2



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Yvonne Brunner

Roland Berger AG

Public Relations Schweiz

Tel.: +41 79 542 46 78

E-Mail: yvonne.brunner@rolandberger.com

www.rolandberger.com