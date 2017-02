Die Start-up-Szene in Europa hinkt in Sachen Neugründungen und Finanzierung der in den USA hinterher. Das will Skype-Gründer Niklas Zennström jetzt ändern - und legt einen 750 Millionen schweren Fonds auf.

750 Millionen Dollar - das ist mal eine Ansage. So viel hat Atomico, die Risikokapitalgesellschaft von Skype-Gründer Niklas Zennström, gerade weltweit bei Investoren eingesammelt. Das Geld soll vor allem in Start-ups in Europa investiert werden. Auch das ist eine Ansage.

Der alte Kontinent holt auf, nicht nur, was die Anzahl der Start-up-Gründungen angeht, sondern auch, was in Sachen Kapital, das ihnen zur Verfügung steht. Statista zufolge flossen im vergangenen Jahr 16 Milliarden Dollar in europäische Start-ups. Das war etwas weniger als im Jahr zuvor - aber fast doppelt so viel wie 2010. Erst vor ein paar Wochen kündigte Rocket Internet die Auflage eines Eine-Milliarde-Dollar-Fonds an. Jetzt kommt Atomico. Fonds dieser Größenordnung sind in der Lage, große Finanzierungsrunden durchzuführen, wie sie man sie sonst nur aus den USA kennt.

Erfolgsgeschichten wie die von Niklas Zennström sind diesseits des Atlantiks noch immer eine Ausnahme. Der Schwede gründete den Internet-Telefondienst Skype und verkaufte ...

