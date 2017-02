Seit der Wiedervereinigung waren in Deutschland noch nie so viele Menschen erwerbstätig wie aktuell. Die Beschäftigungszahl wuchs allerdings nicht mehr so kräftig. Dienstleistungsberufe sind angesagt.

Der Boom auf dem deutschen Arbeitsmarkt hat sich dank der guten Konjunktur zum Jahresende fortgesetzt. Die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in der Bundesrepublik wuchs im vierten Quartal um 0,6 Prozent oder 267.000 Menschen gemessen am Vorjahresmonat. Damit zählte das Statistische Bundesamt zum Jahresende mit 43,7 Millionen Erwerbstätigen einen Rekord seit der Wiedervereinigung, ...

