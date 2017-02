Aktuelle News und Analysen zur Siemens-Aktie: (16.02.2017) Siemens: Massiver Job-Abbau in Tübingen Der Elektrokonzern Siemens will an seinem Standort in Tübingen mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze kappen. Das Getriebemotorengeschäft schreibe seit längerem deutliche Verluste, hieß es am Donnerstag zur Begründung. Der Bereich habe mit Größennachteilen gegenüber...

Den vollständigen Artikel lesen ...