Bad Marienberg - Die Seidensticker-Gruppe eröffnet heute einen Seidensticker Marken-Store im Einkaufszentrum Ruhr-Park in Bochum, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Bielefelder Hemden- und Blusenspezialist investiert damit weiter in den Ausbau der eigenen Läden.

Den vollständigen Artikel lesen ...