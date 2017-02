Paris - Die Bewegung in Richtung Konjunkturbelebung, die im Frühling 2016 startete und durch die Wahl von Donald Trump noch angekurbelt wurde, geht weiter. Sie hat zwar seit Dezember etwas an Kraft verloren, was aber nach Ansicht von Benjamin Melman, Leiter Asset Allocation und Sovereign Debt bei Edmond de Rothschild Asset Management, keine schlechte Nachricht ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...