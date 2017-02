Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat es im Bundestag abgelehnt, den Ländern bei der Reform der staatlichen Finanzordnung weiter entgegenzukommen. Bei der ersten Lesung der Gesetze zur Neuordnung der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern wies Schäuble sämtliche Nachbesserungswünsche des Bundesrates zurück.

Die Bundesregierung sei dafür, "dass man bei dem vereinbarten Kompromiss bleibt, und dass auch der Bundesrat und die Bundesländer nicht versuchen sollten, das mühsam erzielte Kompromisspaket jetzt wieder aufzuschnüren", sagte Schäuble. "Ich werbe im Interesse des Gesamtpaketes ausdrücklich darum."

Bund und Länder hatten sich im Dezember nach langen Verhandlungen auf ein umfangreiches Paket zur Neuregelung ihrer Finanzbeziehungen geeinigt. Damit soll das Finanzausgleichssystem ab 2020 neu geregelt werden. Der Länderfinanzausgleich entfällt dann ebenso wie der Umsatzsteuervorausgleich. Stattdessen gibt der Bund den Ländern jährliche Hilfen von gut 9,7 Milliarden Euro und soll dafür mehr Kompetenzen erhalten - durch die Schaffung einer Verkehrsinfrastrukturgesellschaft, in der Steuerverwaltung, bei Investitionen in Schulen und Online-Angeboten der Verwaltung.

Schäuble sieht Arbeiten noch nicht am Ende

Die Länder haben aber insgesamt rund 70 Änderungen an dem Gesetzespaket verlangt, weil sie es für "im Detail noch verbesserungsbedürftig" halten. So fordern sie, die Beteiligung Privater an der Finanzierung von Bundesfernstraßen klar zu regeln und dem Bund ausreichend Einfluss zu sichern. Zudem sorgen sie sich, dass die Herstellung und der Betrieb der Bundesfernstraßen mit dem neuen Modell deutlich teurer werden könnten, und fordern auch eine stärkere Mitbestimmung der Länder bei den geplanten Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen.

Schäuble pochte aber im Bundestag darauf, "dass wir den Kompromiss, so wie wir ihn vereinbart haben, jetzt gesetzgeberisch umsetzen". Zugleich forderte der Finanzminister eine weitergehende Reform des föderalen Finanzsystems nach dieser Legislaturperiode. "Wir haben einen wichtigen Schritt erzielt, aber wir sind mit den Arbeiten, unseren Föderalismus zukunftstauglich zu halten, nicht am Ende", konstatierte der Finanzminister. Bund und Länder seien in ihrem Verhältnis "nicht optimal aufgestellt" und müssten unter anderem in den Verwaltungsverfahren schneller werden.

Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer hatte bereits am Dienstag in Berlin erklärt, dass die geplante Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde. "Da wird es nach meiner Einschätzung noch umfangreiche Anhörungen geben", sagte der CDU-Politiker. Es handele sich um ein gesetzgeberisch "großes Unterfangen", zu dem bislang schon drei Anhörungen geplant seien. Das Gesetzespaket sieht allein 13 Änderungen des Grundgesetzes vor.

Eine Neuordnung der Finanzbeziehungen ist nötig, weil das derzeitige System nach 2019 nicht mehr gilt. "Spätestens Ende 2019 müssen die Bund-Länder-Finanzbeziehungen neu geordnet sein", heißt es im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Sowohl der Länderfinanzausgleich als auch der Solidarpakt laufen dann aus.

(Mitarbeit: Stefan Lange)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2017 05:20 ET (10:20 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.