Die Commerzbank hat die Aktie der Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Ungeachtet eines überraschenden, zusätzlichen Rückstellungsbedarfs in Milliardenhöhe für Industrie-Haftplichtversicherungen beim US-Wettbewerber AIG, insbesondere in dessen Heimatland, behalte er seine Ergebnisschätzungen für den deutschen Versicherer bei, schrieb Analyst Michael Haid in einer Studie vom Donnerstag. Die Allianz sei in diesem Bereich in den USA nur begrenzt tätig und zudem ausreichend abgesichert./ck/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0038 2017-02-16/11:49

ISIN: DE0008404005