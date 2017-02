Freiburg (awp) - Die Freiburger Kantonalbank (FKB/BCF) hat den Gewinn im Geschäftsjahr 2016 erneut gesteigert. Damit habe die Bank zum 23. Mal in Folge ein Rekordergebnis erzielt, heisst es in einer FKB-Mitteilung vom Donnerstag. Der Geschäftserfolg stieg in der Berichtsperiode um 3,9% auf 158,5 Mio CHF. Der Jahresgewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...