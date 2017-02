St.Gallen (ots) - Die beiden grössten Schweizer Ticketvermarkter

Ticketcorner und Starticket wollen fusionieren. Der Zusammenschluss

soll Synergien fördern und die Stellung gegenüber internationalen

Anbietern stärken. Er muss jedoch noch von der Wettbewerbskommission

(WEKO) genehmigt werden. Diese hat am 13. Februar 2017 eine vertiefte

Prüfung angekündigt, da Anhaltspunkte bestehen, dass der

Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung begründen oder

verstärken könnte. Die SMPA hat Gespräche mit den involvierten

Parteien geführt und bewertet den allfälligen Zusammenschluss

vorsichtig positiv.



Die SMPA sieht im geplanten Zusammenschluss zwischen Ticketcorner

und Starticket durchaus Chancen, dass Synergien genutzt und in

gemeinsame Innovationen investiert werden können. Die Gefahr eines

marktbeherrschenden Preisdiktats durch das fusionierte Unternehmen

schätzt die SMPA als eher gering ein, da der Wettbewerb unter den

Ticketvermarktern durch den absehbaren Markteintritt internationaler

Anbieter wohl auch künftig spielen wird.



Die SMPA legt Wert darauf, dass die Vielfalt der Kommunikation von

den beiden an der neuen Ticketing-Gruppe beteiligten Medienkonzernen

Ringier und Tamedia sowohl für grosse wie auch kleine Veranstalter

weiterhin gewährleistet wird. «Der Veranstalter muss sich frei für

den besten Medienpartner seiner Veranstaltung entscheiden können»,

sagt Stefan Breitenmoser, Geschäftsführer der SMPA.



Weitere Entwicklung muss beobachtet werden



Die Stiftung für Konsumentenschutz befürchtet, dass durch den

Zusammenschluss von Ticketcorner und Starticket der Wettbewerb im

Bereich Ticketing eingeschränkt wird und so Nachteile für die

Endkunden entstehen. Die Wettbewerbskommission WEKO hat angekündigt,

den Zusammenschluss vertieft zu prüfen. Auch die SMPA wird die

Entwicklung kritisch verfolgen und proaktiv begleiten. «Es liegt im

Interesse der Veranstalter, die Vorverkaufsgebühren und damit die

Ticketpreise für die Veranstaltungsbesucherinnen und -besucher auch

künftig möglichst tief zu halten», sagt Stefan Breitenmoser, «Die

Vielfalt und Unabhängigkeit der Schweizer Veranstaltungs-Szene muss

erhalten bleiben. Darum gilt es, bei grossflächigen Entwicklungen in

der Branche gerade auch die Interessen der kleinen Veranstalter und

der Endkunden zu wahren. Die SMPA wird sich deshalb weiter kritisch

konstruktiv in die Diskussion einbringen und dafür einstehen, dass

die neue Ticketing-Gruppe auf dem von der SMPA gewünschten Kurs

bleibt.»



Originaltext: Swiss Music Promoters Association

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100020418

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100020418.rss2



Bei Fragen zum Thema Ticketvermarktung in der Schweiz wenden Sie sich

bitte an:

Donnerstag, 16. Februar 2017, 12.00 Uhr - 12.45 Uhr

Stefan Breitenmoser, Geschäftsführer

Tel. +41 (0)71 220 84 40, info@smpa.ch, www.smpa.ch