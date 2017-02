Moody's Analytics ist bei den erstmalig ausgelobten InsuranceERM Awards gleich in zwei Kategorien ausgezeichnet worden. Die RiskIntegrity™ Suite von Moody's Analytics erhielt die Auszeichnung als "Best Solvency II Solution"; der Economic Scenario Generator (ESG) nahm in seiner Kategorie den Spitzenplatz ein.

Die RiskIntegrity Suite von Moody's Analytics unterstützt Versicherungsunternehmen bei der Einhaltung ihrer Solvabilität II-Anforderungen. Das Programmpaket umfasst Funktionen wie beispielsweise interne Modell- und Standardformelberechnungen, Meldewesen und Datenverwaltung. Im weiteren Sinne befähigt die RiskIntegrity Suite die Versicherungsunternehmen, ein breites Spektrum von Aktivitäten bei der Bewertung der Kapital- und Solvenzberechnung, bei der Datenverwaltung und bei der Berichterstattung durchzuführen.

Die Spezialsoftware ESG von Moody's Analytics ermöglicht Versicherungsunternehmen und Finanzinstituten eine umfassende Finanzanalyse, die ihre Bemühungen beim Risikomanagement unterstützt. Die Kunden setzen ESG zur Ermittlung des konzernweiten ökonomischen Kapitals und der aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalquoten, zur Entwicklung von Kapitalmanagementstrategien und zur Preisgestaltung von komplexen eingebetteten Optionen und Garantien ein. Dank ESG haben Kunden die Möglichkeit, auf neue Zinsmodelle und Kalibrierungsansätze für die Modellierung sowohl von niedrigen als auch von negativen Zinssätzen umzusteigen.

"Wir freuen uns außerordentlich, dass wir bei den diesjährigen InsuranceERM Awards mit Auszeichnungen bedacht wurden", so Colin Holmes, Managing Director des Bereichs Insurance Solutions von Moody's Analytics. "Solvabilität II stellt Versicherungsunternehmen vor große Herausforderungen, von der Konzeption bis zum derzeitigen Umfeld nach der Umsetzung. Mit unseren Lösungen unterstützen wir von Moody's Analytics die Unternehmen der Branche ganz entscheidend bei der Bewältigung dieser Herausforderungen."

"Mit der RiskIntegrity Suite und den Funktionen von ESG nimmt Moody's Analytics bei den Technologien für Versicherungsrisikomanagement und Compliance eine führende Position ein", so Chris Cundy, Chefredakteur von InsuranceERM. "Wenn ein Unternehmen auf Anhieb in zwei Kategorien den ersten Platz belegt, belegt dies ganz deutlich, wie engagiert das Unternehmen Versicherer dabei unterstützen möchte, aufsichtsrechtliche Vorschriften zu bewältigen und sich erfolgreich auf Märkten zu behaupten, die im Wandel begriffen sind."

Klicken Sie hier, um weitere Informationen über die InsuranceERM Awards 2016 zu erhalten.

Klicken Sie hier, um die Website von Moody's Analytics zu besuchen.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics hilft den Kapitalmärkten und Risikomanagern auf der ganzen Welt, mit Zuversicht auf die Veränderungen der Märkte zu reagieren. Mit seiner Fachkompetenz und Erfahrung in Kreditanalysen, Wirtschaftsforschung und dem Management von Finanzrisiken bietet das Unternehmen einzigartige Tools und empfohlene Verfahren für die Kalkulation und das Management von Risiken. Indem es modernste Software, Beratungsdienste und Studien bereitstellt, zu denen auch die proprietären Analyseverfahren von Moody's Investors Service gehören, integriert und adaptiert Moody's Analytics seine Lösungsangebote, um die spezifischen Herausforderungen der Branche zu überwinden. Moody's Analytics ist ein Tochterunternehmen der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die im Jahr 2015 Umsätze in Höhe von 3,5 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete, weltweit ca. 10.900 Mitarbeiter beschäftigt und in 36 Ländern präsent ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.moodysanalytics.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170216005529/de/

Contacts:

Moody's Analytics

London

Isabelle Cornelis, Tel. 0044.207.772.5207

Assistant Vice-President,

Corporate Communications

isabelle.cornelis@moodys.com

oder

New York

Katerina Soumilova, Tel. 001.212.553.1177

Assistant Vice-President,

Corporate Communications

katerina.soumilova@moodys.com