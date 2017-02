Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Weltrekord: Stratus-Server läuft seit 24 Jahren ohne AusfallzeitStratus stellt erneut seine Stärken im Bereich kontinuierlicheVerfügbarkeit unter BeweisFrankfurt, 16. Februar 2017 - Stratus Technologies, Inc. [1], führenderAnbieter von Hochverfügbarkeitslösungen, bestätigt mit einem 24 Jahrealten Server die Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit seiner Lösungen.Seit der Stahlproduzent Great Lakes Works EGL aus Dearborn, Michigan, imJahr 1993 den damals brandneuen Server von Stratus in Betrieb nahm, läuftdieser ohne je einmal ausgefallen zu sein. Das System hält damit nicht nurden Altersrekord, sondern stellt auch unter Beweis, dass StratusTechnologies kontinuierliche Verfügbarkeit und umfassenden Ausfallschutzauch über ein knappes Vierteljahrhundert realisieren kann.Als fehlertolerantes System ist der Stratus XA/R10 Server mit redundantenHardwarekomponenten ausgestattet und obwohl im Laufe der JahreFestplatten, Netzteile sowie einige andere Komponenten ausgetauscht werdenmussten, besteht das System noch zu gut 80 Prozent aus Originalteilen. DerServer läuft mit dem proprietären Stratus-Betriebssystem VOS, das trotzfehlender Updates seit den frühen 2000er Jahren äußerst zuverlässigarbeitet. Gemäß Phil Hogan, der IT- und Anwendungsarchitekt, der denfehlertoleranten Server von Stratus 1993 für Great Lakes Works in Betriebnahm, musste er noch nie heruntergefahren werden. Alle Wartungs- undServicearbeiten konnten während des laufenden Betriebs ausgeführt werden."Wir blicken auf eine lange Erfolgsgeschichte in puncto Hochverfügbarkeitzurück - sowohl was unsere Serverlösungen als auch unser Software-Angebotbetrifft. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass ihreAnwendungen mit unseren Lösungen hochverfügbar laufen - und das überJahrzehnte hinweg", erklärt Jason Andersen, Vice President Business LineManagement bei Stratus. "Denn in der heutigen Always-On-Welt geht esdarum, selbst die kürzesten Ausfallzeiten von Anwendungen zu verhindern,um Datenverluste und Geschäftsausfälle zu vermeiden."Stratus Technologies hat sich seit der Inbetriebnahme des XA/R10 bei GreatLakes Works kontinuierlich weiterentwickelt und gilt heute zu Recht alsführender Anbieter von infrastrukturbasierten Hochverfügbarkeitslösungen.Sie ermöglichen die schnelle Bereitstellung von Always-On-Infrastrukturen -sei es auf Unternehmensservern oder in Clouds - ohne, dass Änderungen anden Anwendungen vorgenommen werden müssen. Durch die einzigartigeKombination aus Softwarelösungen für beliebige Server nachIndustriestandard bis hin zu schlüsselfertigen Plattformlösungen sowieSupport- und Dienstleistungen, kann Stratus Technologies seinen Kundenausgefeilte Hochleistungslösungen anbieten, die sich nahtlos in jede IT-Infrastruktur integrieren lassen. So werden Ausfallzeiten verhindert,bevor sie überhaupt entstehen.Über Stratus TechnologiesStratus nimmt die Komplexität aus der 24/7-Verfügbarkeit vongeschäftskritischen Anwendungen. Mit innovativen Technologien verhindertStratus ungeplante Ausfallzeiten in Rechenzentren und an derNetzwerkperipherie, während leistungsfähige Services dafür sorgen, dasspotenzielle Probleme erkannt und behoben werden, bevor sie beim Kundenspürbar sind. Seit über 35 Jahren vertrauen Global Fortune 500-Unternehmenund KMUs aus den verschiedensten Industriezweigen auf die von Stratusbereitgestellte einfache, kontinuierliche Verfügbarkeit.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.stratus.com/de/ oder beiTwitter: @StratusAlwaysOn [2].Pressekontakt Deutschlandeloquenza pr gmbh - Svenja Op gen Oorth/Amelie NägeleinEmil-Riedel-Str. 18 - 80538 München - Tel.: +49 (0) 89 24 20 38-0 - E-Mail: mailto:stratustechnologies@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

February 16, 2017 05:22 ET (10:22 GMT)