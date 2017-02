Die Börsenblogger um 12: DAX - Es kommt immer wieder etwas dazwischen

Während sich Börsianer an der Wall Street über eine beeindruckende Rekordjagd freuen können, hält den DAX immer wieder etwas auf, bevor so richtig die Post abgehen kann. Am Donnerstagmittag ist es unter anderem ein stärkerer Euro im Vergleich zum US-Dollar.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,2% 11.766

MDAX -0,4% 23.230

TecDAX +0,0% 1.890

SDAX +0,1% 10.016

Euro Stoxx 50 -0,4% 3.309

Die Topwerte im DAX sind Lufthansa, Merck und Deutsche Börse. Interessant ist auch der Blick auf die DAX-Autowerte wie Daimler. Schließlich gab es neue Absatzzahlen für den europäischen Markt.

Den vollständigen Artikel lesen ...