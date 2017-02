FMW-Redaktion

Hurra, die globalen Aktienmärkte haben ein neues Allzeithoch erreicht! Der FTSE All-World Index, der 7000 Firmen aus 47 Ländern enthält ist am gestrigen Mittwoch auf den höchsten je erreichten Stand mit 293,31 Punkten gestiegen und hat damit sein Hoch aus dem Mai 2015 überwunden. Der Index ist in Dollar notiert, ist jedoch sehr US-lastig: mehr als 50% der in dem Index enthaltenen Werte sind US-Aktien. Seit der Wahl Trumps haben die globalen Aktienmärkte jedenfalls sechs Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen, das entspricht dm BIP Deutschlands plus dem BIP Großbritanniens:

MSCI All-Country World Index hit a record. World equities have gained about $6tn since Trump election equals to combined GDP of Germany & UK pic.twitter.com/AJQEfyTdRi

- Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 16, 2017

Während also die Aktienmärkte die beste aller Welten einpreisen, sind gleichzeitig jene Indizes, die politische und ökonomische Unsicherheit bemessen, auf oder nahe ihrer Allzeithochs. Wird schon gut gehen, ist also die Antwort ...

