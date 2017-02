Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat nach Angaben seines Ministeriums mit seinem neuen US-Amtskollegen Steven Mnuchin telefoniert. In dem Gespräch am Mittwoch hätten beide Minister bekräftigt, "dass sie großes Interesse an einer konstruktiven Zusammenarbeit haben", hieß es am Donnerstag vom Bundesfinanzministerium.

Schäuble habe Mnuchin zu dem Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) eingeladen, das am 17. und 18. März in Baden-Baden stattfindet. "Herr Mnuchin hat bekräftigt, teilnehmen zu wollen", erklärte ein Sprecher aus Schäubles Ministerium.

