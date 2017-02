Düsseldorf (ots) -



In einer kürzlich veröffentlichten Studie von DEUTSCHLAND TEST und FOCUS-MONEY zum Nachhaltigkeitsengagement deutscher Unternehmen, wurde C&A aus über 1.000 Unternehmen mit Platz 1 in der Kategorie Kauf-/Modehäuser ausgezeichnet.



Das Ranking basierte auf einer repräsentativen Verbraucherumfrage des Marktforschungsinstituts ServiceValue. Für die Umfrage wurden mehr als 400.000 Verbraucherurteile aus Deutschland erhoben, bei denen das nachhaltige Engagement von Unternehmen unterschiedlicher Branchen bewertet wurde. Die Untersuchung beruhte auf den Kriterien der ökonomischen Fairness, des ökologischen Handelns sowie sozialer Initiativen. Unternehmen und Marken mit der besten Bewertung innerhalb ihrer Branche, wurden mit der Auszeichnung "Nachhaltiges Engagement: Testsieger" prämiert. Hierbei wurde C&A, unter 28 weiteren Modehäusern in Deutschland, an die Spitze in der Kategorie Kauf-/Modehäuser gewählt.



"Das Thema Nachhaltigkeit wird von Verbrauchern immer stärker wertgeschätzt", stellt Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer von ServiceValue, fest. Aufgrund dessen hat das Thema Nachhaltigkeit einen zunehmenden Einfluss auf das Kaufverhalten der Konsumenten sowie ihre Bereitschaft eine Marke weiterzuempfehlen.



Dr. Dethloff lobt C&A vor allem für sein unermüdliches Engagement, das sich von der Förderung von Biobaumwolle über die Verbesserung von Arbeitsbedingungen bis hin zu Maßnahmen, die Mitarbeiter zu eigenen Nachhaltigkeitsinitiativen ermutigt, erstreckt. C&A könne dabei stolz auf seine Erstplatzierung sein: "C&A hat es im Vergleich zu anderen Unternehmen vorbildlich geschafft, seine CSR-Aktivitäten so zu kommunizieren, dass sie von den Verbrauchern wahrgenommen und wertgeschätzt werden."



Jeffrey Hogue, C&As Global Chief Sustainability Officer und Vorstandsmitglied der C&A Foundation, zeigt sich begeistert von den Ergebnissen der ServiceValue-Studie. "Wir freuen uns sehr über die Anerkennung unseres nachhaltigen Engagements. Es bestätigt wie sehr Kunden ein verantwortungsvolles Handeln seitens der Marken, denen sie ihr Vertrauen schenken, am Herzen liegt."



Über C&A Europa



Mit mehr als 1.575 Filialen in 19 europäischen Ländern und mit mehr als 35.000 Mitarbeitern ist C&A Europa eines der führenden Modehandelsunternehmen Europas. C&A Europa begrüßt jeden Tag mehr als zwei Millionen Besucher in seinen Filialen und bietet Mode in guter Qualität zu günstigen Preisen für die ganze Familie. Zusätzlich zu den europäischen Filialen ist C&A auch in Brasilien, Mexiko und China präsent. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.c-a.com



