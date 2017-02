CytoTools AG setzt erneut Patentschutz für DermaPro(R) durch

- Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt beendet - Patentschutz für den Wirkstoff DermaPro(R) bis Ende der Patentlaufzeit gesichert

Darmstadt, 17. Februar 2017 Die DermaTools GmbH teilt mit, dass das Einspruchsverfahren gegen das europäische Patent für den Wirkstoff DermaPro(R) vor dem Europäischen Patentamt erfolgreich beendet und das Wirkstoffpatent damit vollumfänglich bestätigt wurde.

Nach der Anmeldung des Patentes in den weltweit bedeutenden Pharmamärkten kam es im Jahre 2009 zu ersten Erteilungen für die Europäische Union (EU), die USA und Japan. Die Erteilung des europäischen Teils des Patentes wurde daraufhin (2010) jedoch durch ein Einspruchsverfahren einer Pharmafirma in Frage gestellt. Dieser Einspruch wurde vom Europäischen Patentamt nach einer Verhandlung allerdings zeitnah (bereits im Jahre 2012) als unbegründet zurückgewiesen. Gegen diese Entscheidung des Europäischen Patentamtes hat die einsprechende Partei daraufhin Beschwerde eingelegt. Nach Ladung der für dieses Jahr angesetzten Verhandlung vor der Beschwerdeabteilung des Europäischen Patentamtes hat die Beschwerdeführerin ihre Eingabe zurückgezogen. Damit ist der Bestand des Patentes in vollem Umfang gesichert und gewährleistet die Absicherung der von der DermaTools Biotech GmbH im Rahmen der Wundbehandlung weltweit exklusiv genutzten Technologie. Die reguläre Frist nach Patenterteilung für weitere Einsprüche ist mittlerweile lange abgelaufen, so dass damit der Bestandschutz bis Ende der Patentlaufzeit gesichert ist.

Der zuständige Vorstand, Herr Dr. Dirk Kaiser, ergänzt: "Damit ist der Patenschutz für DermaPro(R) in Europa, Japan, den USA und Indien durch Einsprüche nicht mehr angreifbar. Das Patent in Europa für den Wirkstoff, eine New Chemical Entity (NCE), die Produktion und die Verwendung reicht mit dem entsprechenden SPC (Supplementary Protection Certificates) bis Ende 2029. Damit steht uns und dem späterem Vermarkter eine ausreichend lange Exklusivität zur Verfügung."

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Über CytoTools:

Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotech-Unternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. Die Firma hat eine stabile und diversifizierte Produktpipeline von ursächlich wirksamen biologischen und chemischen Wirkstoffen aufgebaut. Diese zeigen das Potenzial für neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie. CytoTools ist als Technologieholding - und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (57%) und CytoPharma GmbH (42%).

Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de

