Die Schweizer Investmentsgesellschaft MDM Group AG aus Meggen verkündet die Fertigstellung des Immobilienprojekts im türkischen Bodrum. Der paradiesische Ort liegt direkt am Meer und gilt für Besucher als das "St. Tropez" der Türkei. Das 37.000 qm große Areal umfasst 24 Villen und ist rund um die Uhr durch eigenes Wachpersonal gesichert. Die 340 qm - 800 qm großen Anwesen werden für 1.2 Mio. - 3.5 Mio. Euro zum Erwerb angeboten. Seit zwei Wochen ist der Immobilienverkauf gestartet und die Unternehmenssprecherin Ö. Utanc zieht positive Bilanz: "Die MDM Group AG hat eine umfassende Investition in Höhe von 23 Mio. Euro für dieses Vorhaben bereitgestellt. Obwohl der Verkauf unserer Villen in Bodrum erst im Februar startete, konnte die MDM Group AG bereits sieben Villen veräußern und die Flut der Anfragen reißt nicht ab. Bodrum gilt unter Kennern als das St. Stropez der Türkei, ein traumhafter Ort für Urlaub, aber auch zum Leben", resümiert Ö. Utanc den Erlöserfolg. Immobilienbesitzer in Bodrum genießen über 290 Sonnentage pro Jahr, idyllische Buchten, weltoffene Einheimische und ein großes Potenzial zur Wertsteigerung ihrer Immobilie. Es gibt viele gute Gründe, die für einen Immobilienkauf in Bodrum sprechen.



Die Immobilien werden voraussichtlich im Juni dieses Jahres fertiggestellt und sind im Juli für den Einzug der MDM GROUP-Investoren bereit. Weiterhin befinden sich zwei weitere Residenzen mit zusätzlichen 76 Wohnungen noch im Bau und werden planmäßig im Frühling 2018 realisiert.



MDM Group AG lädt Investoren zur Besichtigung



Der Wert von Bargeld wird schleichend von der Inflation gemindert, das ist vielen Anlegern bekannt. Deshalb investieren immer mehr verunsicherte Anleger ihr Vermögen in Immobilien. Immobilien sind seit jeher eine Investitionsklasse für sicherheitsorientierte Kapitalgeber. Auf der Suche nach attraktiven Anlagen werden die Investoren angesichts der historisch niedrigen Zinsen auch weiter in klassisches Betongold flüchten. Der Immobilienmarkt im türkischen Bodrum wurde von Investmentsgesellschaften wie der MDM Group AG gerade erst entdeckt, weshalb in diesem Gebiet enorme Preissteigerungen für Immobilien prognostiziert werden.



Möglicherweise ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um in das rentable Betongold-Geschäft einzusteigen. Die MDM Group AG lädt interessierte Investoren ein, die Immobilien vor Ort zu besichtigen. Im Rahmen der Besichtigung lädt die MDM Group AG zur kostenlosen Übernachtung in ein 5 Sterne Hotel für 3 Tage. Die Besichtigung ist unverbindlich sowie kostenfrei für interessierte Kapitalanleger.



