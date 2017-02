Lieber Leser,

die Rede der FED-Präsidentin Jennet Yellen vor dem Kongress fiel allgemein "hawkisher" aus, als viele erwartet hatten. Im Börsenjargon deutet der Ausdruck eine wahrscheinlich straffere Geldpolitik an. Das Gegenteil davon sind "dovishe" Aussagen.

Jennet Yellen deutete an, dass der nächste Zinsschritt bereits im März kommen könnte. Die Wahrscheinlichkeit dafür wird in der Regel an den Terminmarktkursen gemessen. Diese sind am Mittwoch auf über 80 % gestiegen. Das ...

