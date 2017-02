BERLIN (Dow Jones)--Um das Arbeitskräfteangebot in Deutschland bis Mitte des Jahrhunderts konstant zu halten, braucht Deutschland in den kommenden Jahrzehnten jedes Jahr 400.000 Zuwanderer. Zu diesem Ergebnis kommen die Forscher des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), das zur Bundesagentur für Arbeit gehört, in einer neuen Untersuchung.

Bliebe die Netto-Zuwanderung (ohne Wegzüge) auf dem heutigen Durchschnittsniveau von 200.000 pro Jahr, würde das Arbeitskräfteangebot von heute mit rund 46 Millionen bis zum Jahr 2060 auf unter 40 Millionen sinken. Die voraussichtlich weiter steigende Erwerbsbeteiligung der Frauen und der Älteren ist dabei schon berücksichtigt. "Die Anerkennung Älterer in der Gesellschaft, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Integration von Migranten sind Ziele, deren Stellenwert aus einer Arbeitsmarktperspektive heraus noch zunimmt", resümieren die IAB-Forscher ihre Resultate.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2017 05:55 ET (10:55 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.