Meerbusch (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



KYOCERA Document Solutions wird die CeBIT nutzen, um seine DMS-Lösungen zu präsentieren. Unter dem Motto "MAKING WORKFLOW" zeigt der Dokumentenmanagement-Experte vom 20. bis 24. März in Halle 3/ B20 konkrete Anwendungsfälle, wie sich Informationsprozesse in den Bereichen Vertrieb, Logistik, Buchhaltung und Human Resources optimieren lassen. Auch die Tochtergesellschaften sind vertreten: Die Ceyoniq Technology GmbH wird auf dem Stand Highlights der ECM-Plattform "nscale" präsentieren. Die AKI GmbH präsentiert automatisiertes Infrastruktur-Management und hochverfügbaren Druck.



Obwohl die meisten Unternehmen erkannt haben, welche Vorteile das intelligente Management von Dokumenten bietet, stehen insbesondere KMU der Einführung von Dokumentenmanagement-Systemen (DMS) skeptisch gegenüber. Einer der Gründe ist die vermeintliche Komplexität des Themas: Die Verantwortlichen in mittelständischen Unternehmen sind in der Regel stark in das operative Tagesgeschäft eingebunden und haben keine Ressourcen für zusätzliche IT-Projekte. KYOCERA adressiert dieses Dilemma mit einem speziell auf den Mittelstand abgestimmten DMS-Ansatz.



Making Workflow



Mit dem KYOCERA Workflow Manager bietet das Unternehmen eine Lösung, mit der sich dokumentenbasierte Unternehmensprozesse wie Rechnungseingang, Personalverwaltung oder Bestellvorgänge digitalisieren lassen. Der modular aufgebaute KYOCERA Workflow Manager setzt dabei auf Standardisierung: Im Gegensatz zu anderen Lösungen wird dadurch ein kostenintensiver Consulting- und Customizing-Aufwand vermieden. Die Software kann schnell in die täglichen Arbeitsabläufe einzelner Abteilung oder gesamter Unternehmen integriert werden. Durch die Skalierbarkeit, kann der Funktionsumfang sukzessive erweitert werden.



Highlights der Tochtergesellschaften Ceyoniq und AKI bilden die Ceyoniq ECM-Plattform nscale und die AKI Produktfamilie PrinTaurus.



Neue Hard- und Software-Lösungen



Als wesentlicher Bestandteil eines effizienten Dokumentenmanagements stellt KYOCERA auf der CeBIT seine neuesten Druck- und Multifunktionssysteme vor: das Unternehmen verfügt mit dem ECOSYS M5526cdw und ECOSYS M2640idw Multifunktionssystem über ideale A4-Systeme für Einzelarbeitsplätze und kleine Teams. Die neuen TASKalfa-Modelle überzeugen durch eine hohe Farbqualität und zahlreiche Papierverarbeitungsoptionen. Mit den Cloud-basierten KYOCERA Fleet Services bringt KYOCERA das Flottenmanagement auf das nächste Level: Mit der Lösung können Gerätestatus zentral ausgelesen und etwaige Probleme somit schnell behoben werden. Ferner bietet KYOCERA mit der Anwendung KYOCERA Net Manager eine neue Cost-Control- und Security-Lösung, mit der sich Druckkosten einfach managen, steuern und kostenstellenbezogen abrechnen lassen.



Weitere Informationen und die Möglichkeit der Terminvereinbarung gibt es auf www.cebit.kyocera.de



OTS: KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78793 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78793.rss2



Pressekontakt: Monika Kühnhenrich-Jacoby - Unternehmenskommunikation - KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 12 - 40670 Meerbusch Tel. +49 (0)2159 91 83 10 Fax. +49 (0)2159 91 82 78 pr@dde.kyocera.com