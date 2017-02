Cisco Systems (WKN:878841) war in der Vergangenheit vor allem für seine Netzwerkinfrastrukturlösungen für Unternehmen bekannt, aber der Tech-Riese erweitert mit einigen interessanten Innovationen und Akquisitionen auch beständig seine anderen Segmente aus. In diesem Artikel erfährst du, in welche Wachstumsbereiche Cisco investiert, wie groß der Druck von anderen Wettbewerbern wie Amazon.com (WKN:906866) ist und warum die Aktie angesichts der zukünftigen Neuausrichtung des Unternehmens eine kluge Anlage zu sein scheint.

1. Der Bau intelligenter, vernetzter Städte

In einem jüngsten Blogeintrag sagte das Cisco-Management, dass Cloud-Computing die ?vierte industrielle Revolution? darstellt. Das Unternehmen schätzt, dass bis 2020 über 90 % des gesamten Datenverkehrs via Cloud-Netzwerke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...