Durch den Ausbau einer Bahnstrecke sollen Reisende Zürich von München aus in 50 Minuten weniger als momentan erreichen können - voraussichtlich ab Ende 2020. Die Baukosten haben sich seit Projektbeginn verdoppelt.

Der Ausbau der Bahnstrecke von München an die deutsch-österreichische Grenze wird voraussichtlich mehr als doppelt so teuer wie ursprünglich veranschlagt. Nach aktueller Planung schlage das Projekt mit rund 440 Millionen Euro zu Buche, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstag in München ...

Den vollständigen Artikel lesen ...