Die Bullen lassen sich nicht abweisen: Gold zieht schon wieder an. Was umso höher zu bewerten ist, weil zugleich die US-Aktienmärkte von einem Rekordhoch zum nächsten marschieren, was normalerweise nun wirklich kein bullishes Umfeld für Gold wäre. Und auch vom Euro/Dollar-Kurs hat sich der Goldpreis momentan ein wenig abkoppeln können. Vor allem seit der US-Wahl war da eine hautenge Korrelation zu sehen: Nur, wenn der Euro zulegte, konnte auch Gold steigen. Jetzt steigt Gold einfach alleine.

Und das kann die Basis für einen bemerkenswerten, neuen Aufwärtsimpuls sein, denn nachdem mit dem aktuellen Anstieg die wichtige Supportzone um 1.220 US-Dollar verteidigt wurde, ...

