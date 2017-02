Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Leipzig, London, Paris, Antwerpen, Nieuwegein, München, Wien, 16. Feburar 2017 -

Die Softline Gruppe, eine international tätige IT-Beratungsgruppe mit Fokus auf

Software Asset Management (SAM), IT-Sicherheit, Virtualisierung und

Infrastruktur-Management, gibt gemäß §§ 246 Abs. 4 Satz 1, 249 Abs. 1 Satz

1 AktG bekannt:



Gegen den in der außerordentlichen Hauptversammlung der Softline AG vom 20.

Dezember 2016 gefassten Beschluss zu Tagesordnungspunkt 1 (Wahlen zum

Aufsichtsrat) wurde unter dem Aktenzeichen 01 HK O 97/17 Beschlussmängelklage

bei dem Landgericht Leipzig, 1. Kammer für Handelssachen, erhoben. Das Gericht

hat das schriftliche Vorverfahren angeordnet. Ein Termin zur mündlichen

Verhandlung ist noch nicht bestimmt worden.



Die Softline Gruppe ist ein 1983 gegründetes, nachhaltig wachsendes

IT-Beratungsunternehmen, das sich zu einem anerkannten europäischen

Dienstleister im Markt der Informations- und Kommunikationstechnologie

entwickelt hat. Die seit dem Jahr 2000 börsennotierte Softline AG fungiert als

Mutterunternehmen der Gruppe und ist für die Koordination der internationalen

Gesellschaften in Deutschland, Belgien, Frankreich, den Niederlanden und

Großbritannien verantwortlich. Seit der Neuausrichtung des Unternehmens im

Jahr 2010 fokussiert sich die Gesellschaft auf den Ausbau des IT-Consulting- und

Service-Geschäfts, schwerpunktmäßig in den Kernportfoliobereichen Software

Asset Management (SAM), IT-Sicherheit, Virtualisierung und

Infrastruktur-Management. Weitere Informationen zur Softline Gruppe finden Sie

unter www.softline-group.com.



Investor Relations: Christian Hillermann, Hillermann Consulting

E-Mail: investors@softline-group.com

Tel.: +49 40 3202791-0



Marketing & PR: Vanessa Zeh, Marketing & Communications

E-Mail: presse@softline-group.com

Tel.: +49 341 24051-0



