Die Berentzen-Aktie steht vor einer Neubewertung. Grund dafür ist unter anderem der Erfolg des neuen, heimlichen Star am Getränkemarktes MIO MIO. Was dies genau ist und wohin die Reise für Berentzen gehen könnte, weiß Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es neben Berentzen auch um Puma, Adidas, Disney und Hasbro. Das Interview finden Sie HIER.