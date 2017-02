Mainz (ots) -



Woche 08/17 Samstag, 18.02.



Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Traumstädte Kapstadt - Die afrikanische Verführung



6.10 Revolte der Kinder Soweto nach dem Ende der Apartheid Südafrika 2016



6.50 Smart Africa - Geschichten aus Silicon Savannah



7.35 Gefallener Held: Oscar Pistorius Großbritannien 2016



8.20 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox



9.05 Mördern auf der Spur Mysteriöse Fälle Deutschland 2016



9.35 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle



10.20 Die Macht der Stasi Jagd auf einen Staatsfeind Deutschland 2015



11.05 Reklame fürs Volk Die bunte Werbewelt der DDR Deutschland 2016



11.50 Immer bereit - Junge Pioniere in der DDR Deutschland 2015



12.30 DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen Deutschland 2014



13.15 Damals nach der DDR Aufbruch und Abschied



14.00 Damals nach der DDR Einheitsfrust und Einheitslust



14.45 Damals nach der DDR Flitterwochen und Rosenkrieg



15.30 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016 Goodbye DDR - Ulbricht und der Anfang um 15.45 Uhr - entfällt!



16.30 Goodbye DDR Mielke und die Freiheit (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Beginnzeitkorrekturen:



22.25 Reklame fürs Volk Die bunte Werbewelt der DDR Deutschland 2016



23.10 Die schwersten Unglücke der DDR Schuld ist nie der Sozialismus Deutschland 2016



0.10 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016



1.10 Trauma Umerziehung Heimkinder in der DDR Deutschland 2014



1.50 Goodbye DDR Ulbricht und der Anfang



2.35 Goodbye DDR Mielke und die Freiheit



3.20 Goodbye DDR Kati und der schöne Schein



4.00 Goodbye DDR Erich und die Mauer



4.45 heute-show



Sonntag, 19.02.



Beginnzeitkorrekturen:



22.25 Leschs Kosmos Liebe - das Märchen von der freien Wahl Deutschland 2016



22.55 Leschs Kosmos Wolf im Schafspelz - Das Böse in uns Deutschland 2015



23.25 Leschs Kosmos Auf Droge: Die Sucht in uns Deutschland 2016



23.50 Das Geheimnis der Gene Woher wir kommen



0.35 Das Geheimnis der Gene Wohin wir gehen



1.20 Geheimnis Mensch Affen und Astronauten Großbritannien 2014



2.05 Geheimnis Mensch Wie alles begann Großbritannien 2014



2.45 Geheimnis Mensch Alleine im All? Großbritannien 2014



3.30 Geheimnis Mensch Die Zukunft Großbritannien 2014



4.10 Der zwei Millionen Jahre alte Junge



4.55 Der Urmensch in uns Der aufrechte Gang



Montag, 20.02.



Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen:



5.40 Apokalypse der Neandertaler Der tödliche Supervulkan Deutschland 2015



6.25 Moderne Wunder: Superhighways Sex in der Steinzeit um 06.30 Uhr - entfällt!



7.05 Moderne Wunder Erdöl



7.50 Moderne Wunder: Aluminium



8.35 Moderne Wunder: Chrom



9.20 Moderne Wunder: Salz



10.05 Moderne Wunder: Gebaut für die Ewigkeit



10.45 Moderne Wunder: Die stärksten Maschinen der Welt



11.30 Leschs Kosmos Kampf um Sand: Der neue Goldrausch Deutschland 2015



11.55 ZDF-History Der Rote Baron - Manfred von Richthofen Deutschland 2016



12.25 Der Große Krieg Am Abgrund Deutschland 2015



13.10 Der Große Krieg Europas Selbstmord Deutschland 2015



13.55 Der Große Krieg Sieg ohne Sieger Deutschland 2015



14.40 Apokalypse Verdun Blutiger Angriff Frankreich 2016



15.25 Apokalypse Verdun Tödliche Illusion Frankreich 2016 Der Große Krieg - Vergifteter Frieden um 15.45 Uhr - entfällt!



16.10 Moderne Wunder: Die Maginot-Linie Der Große Krieg - Industrie des Tötens um 16.30 Uhr - entfällt!



17.00 UEFA Champions League Magazin Der Große Krieg - Fleisch und Stahl um 17.15 Uhr - entfällt!



17.15 ZDF-History Olympia 1936 - der verratene Traum Deutschland 2016



18.00 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General An der Front Deutschland 2014 Der Große Krieg - Schlacht und Lügen um 18.00 Uhr - entfällt!



18.45 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der totale Krieg Deutschland 2014



19.30 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der Putsch Deutschland 2014 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen:



22.25 Schiffslegenden: Der Schlachtkreuzer "HMS Hood" Großbritannien 2013



23.10 Legendäre Schiffe der U.S. Navy - Die USS Texas



23.55 Moderne Wunder: Die Maginot-Linie



0.40 heute-journal



1.05 Hitlers Tod Das Ende im Bunker Deutschland 2011 Geheimes Kuba um 01.15 Uhr - entfällt!



1.50 Hitlers Tod Das Testament Deutschland 2011 Geheimes Kuba um 02.00 Uhr - entfällt!



2.35 Hitlers Tod Der Selbstmord Deutschland 2011 Geheimes Kuba um 02.45 Uhr - entfällt!



3.15 Hitlers Tod Die Kapitulation Deutschland 2011 Geheimes Kuba um 03.30 Uhr - entfällt!



4.00 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General An der Front Deutschland 2014 Geheimes Kuba um 04.15 Uhr - entfällt!



4.45 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der totale Krieg Deutschland 2014 Der Mann, der die Welt rettete - Das Geheimnis der Kuba- Krise um 04.45 Uhr - entfällt!



Dienstag, 21.02.



Programmänderung:



5.30 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der Putsch Deutschland 2014 Mission Che Guevara um 05.30 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015



23.10 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016



23.55 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016



0.40 Die Entstehung der Erde Grand Canyon



1.20 Die Entstehung der Erde Yosemite Nationalpark



2.05 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen



2.50 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit



Donnerstag, 23.02.



Beginnzeitkorrekturen: 22.25 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Brennpunkt Hattusa - Machtzentrale der Hethiter



23.10 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Tatort Tucumé - Pyramidenstadt in Peru



23.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach Atlantis Großbritannien 2016



0.35 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011



1.05 Tod auf dem Scheiterhaufen - Hexenjagd in Großbritannien Großbritannien 2012



1.45 Geheimnisse der Geschichte Elisabeth I. - Die jungfräuliche Königin Großbritannien 2011



2.30 Heinrich VIII. - Tödliche Intrigen Großbritannien 2015



3.15 Top-Spione der Geschichte Robert Cecil Großbritannien 2015



3.55 Top-Spione der Geschichte Kardinal Richelieu Großbritannien 2015



4.40 Top-Spione der Geschichte Elizabeth Van Lew Großbritannien 2015



