Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist im Verlauf des Donnerstagvormittags tiefer in den roten Bereich gerutscht. Der Leitindex SMI hat sich somit von der Marke von 8'500 Punkten, die am Vortag in Griffweite gerückt war, wieder deutlich entfernt und notiert gegenwärtig auch unter dem Stand von Ende letzter Woche. Ein Grossteil der Verluste erklärt sich mit den Einbussen der schwergewichtigen Nestlé-Papiere, die nach enttäuschenden Jahreszahlen klare Einbussen erleiden. Inzwischen notiert aber das Gros der wichtigsten Titel im Minus.

Laut Händlern wird am Markt wieder intensiver darüber diskutiert, ob sich der US-Aktienmarkt nicht schon in einer Blase befinde. Hintergrund sind die Rekordstände an der Wall Street. In der Folge verzeichnen auch andere europäische Börsen leichte Verluste. Nächster wichtiger Hinweis auf den Zustand der US-Konjunktur und die Rechtfertigung der hohen US-Börsenkurse wird am Nachmittag der Philly Fed Index geben, der zu den wichtigsten US-Frühindikatoren zählt.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt bis um 12.00 Uhr um 0,48% auf 8'445,48 Punkte nach, das Tagestief wurde bei 8'438 Stellen markiert. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,33% auf 1'346,54 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,42% auf 9'252,50 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 21 ...

