Der Abschied geht in die Verlängerung: Wegen der großen Nachfrage verlängert Kult-Talker Jürgen Domian seine Tournee "Domian redet". Seit Anfang des Jahres tourt der langjährige WDR-Nacht-Talker durch das Land, blickt zurück auf seine frühere Radio- und TV-Sendung "Domian", die 21 Jahre lang sein Leben geprägt hat. Noch einmal geht es um die Anrufe, die ihm und seinem Publikum im Gedächtnis geblieben sind - aber auch darum, was diese Masse an Interviews mit Jürgen Domian gemacht hat. "Was hat er über die Menschen gelernt?", "Wie hält man 21 Jahre Nachtschicht aus?" oder "Wie sieht sein Leben ohne den Night-Talk aus?" - In Gesprächen mit 1LIVE-Moderatorinnen und -Moderatoren lernt das Publikum Jürgen Domian ganz persönlich kennen. Die Tour wird bis Ende Juni verlängert. Alle noch anstehenden Termine im Überblick: 13.03. Bonn, Pantheon 14.03. Oberhausen, Ebertbad 17.03. Münster, KAP 8 29.03. Hamm, Maxipark 05.04. Krefeld, KuFa 06.04. Borken, Stadthalle Vennehof 28.04. Köln, Gloria 29.04. Düsseldorf, SavoyTheater 04.05. Soest, Stadthalle 05.05. Bielefeld, Ringlokschuppen 06.05. Langenfeld, Schauplatz 16.05. Kleve, Stadthalle 17.05. Nettetal, Werner-Jäger-Halle 18.05. Wuppertal, HAKO Event-Arena 26.05. Paderborn, Paderhalle 27.05. Rheine, Stadthalle 28.05. Erkelenz, Stadthalle 17.06. Troisdorf, Stadthalle 08.06. Aachen, Audimax 25.06. Marl, Theater Marl



Weitere Informationen zu den Terminen unter 1LIVE.de (http://www1.wdr .de/radio/1live/events/1live-sektor-events/juergen-domian-tour-100.ht ml). Tickets für "Domian redet" sind an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich (VVK 21 EUR zzgl. Gebühr, Abendkasse 26 EUR).



